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Шевцова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шевцов Семен Васильевич

Мать: Бубличенко Мария Ивановна

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