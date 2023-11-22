Бубличенко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шевцова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шевцова Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шевцова Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шевцова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971