Бубличенко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубличенко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шевцов Федор Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шевцова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шевцова Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шевцова Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шевцов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шевцов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шевцова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шевцов Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Семен Васильевич

Смерть
1971
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