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Шевцов Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шевцов Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шевцова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шевцова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шевцова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шевцова Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шевцов Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шевцов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шевцов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шевцова Александра Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Шевцова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубличенко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1942
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