Шевцов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шевцова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шевцова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шевцова Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шевцова Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шевцова Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шевцова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Бубличенко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942