Чекалина Екатерина Иванова
женский, родилась 1850
умерла Неизвестно
Супруги
Чекалин Иван Григорьев1849 г.р.
Кирев Игнат РомановНеизвестно г.р.
Дети
Чекалин Яков Иванов21.06.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирев Игнат Романов
Бракосочетание
18.10.1870
Рождение ребёнка
21.06.1874
Сын: Чекалин Яков Иванов
Отец ребёнка: Чекалин Иван Григорьев
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно