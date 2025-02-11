Чекалина Екатерина Иванова 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекалина Екатерина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850

умерла Неизвестно

Супруги
Чекалин Иван Григорьев1849 г.р.
Кирев Игнат РомановНеизвестно г.р.
Дети
Чекалин Яков Иванов21.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирев Игнат Романов

Бракосочетание
18.10.1870

Муж: Чекалин Иван Григорьев

Рождение ребёнка
21.06.1874

Сын: Чекалин Яков Иванов

Отец ребёнка: Чекалин Иван Григорьев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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