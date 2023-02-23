Кирев Игнат Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирев Игнат Романов

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Место рождения

деревня Новая Араповка, Карсунский уезд, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Новая Араповка, Карсунский уезд, Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Екатерина Иванова

Смерть
До 1870
деревня Новая Араповка, Карсунский уезд, Симбирской губернии
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