Кирев Игнат Романов
Место рождениядеревня Новая Араповка, Карсунский уезд, Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Новая Араповка, Карсунский уезд, Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1870
деревня Новая Араповка, Карсунский уезд, Симбирской губернии