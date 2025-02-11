Чекалин Иван Григорьев
мужской, родился 1849, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецЧекалин Григорий Афанасьев1824 г.р.
МатьЧекалина Василиса Алексеева1825 г.р.
Супруги
Чекалина Екатерина Иванова1850 г.р.
Дети
Чекалин Яков Иванов21.06.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
18.10.1870
Рождение ребёнка
21.06.1874
Сын: Чекалин Яков Иванов
Мать ребёнка: Чекалина Екатерина Иванова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно