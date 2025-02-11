Чекалин Иван Григорьев 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Чекалин Иван Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Чекалин Григорий Афанасьев1824 г.р.
Мать
Чекалина Василиса Алексеева1825 г.р.
Супруги
Чекалина Екатерина Иванова1850 г.р.
Дети
Чекалин Яков Иванов21.06.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Чекалин Григорий Афанасьев

Мать: Чекалина Василиса Алексеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
18.10.1870

Жена: Чекалина Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
21.06.1874

Сын: Чекалин Яков Иванов

Мать ребёнка: Чекалина Екатерина Иванова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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