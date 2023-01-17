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Шмачилина Настасья

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шмачилин Филипп

Отец ребёнка: Шмачилин Федот

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Шмачилин Федот

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шмачилин Устин

Отец ребёнка: Шмачилин Федот

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1856

Сын: Шмачилин Дорофей

Отец ребёнка: Шмачилин Федот

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмачилин Федот

Смерть
Неизвестно
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