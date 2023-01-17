Шмачилина Настасья
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шмачилин Филипп
Отец ребёнка: Шмачилин Федот
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Шмачилин Федот
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шмачилин Устин
Отец ребёнка: Шмачилин Федот
Рождение ребёнка
03.06.1856
Сын: Шмачилин Дорофей
Отец ребёнка: Шмачилин Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмачилин Федот
Смерть
Неизвестно