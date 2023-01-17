Шмачилин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмачилин Федот

Шмачилин Федот

avatar

Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шмачилин Семен

Мать: Шмачилина Матрёна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шмачилин Филипп

Мать ребёнка: Шмачилина Настасья

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Шмачилина Настасья

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шмачилин Устин

Мать ребёнка: Шмачилина Настасья

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1856

Сын: Шмачилин Дорофей

Мать ребёнка: Шмачилина Настасья

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмачилина Настасья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close