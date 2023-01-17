Шмачилин Федот
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шмачилин Семен
Мать: Шмачилина Матрёна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шмачилин Филипп
Мать ребёнка: Шмачилина Настасья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Шмачилина Настасья
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шмачилин Устин
Мать ребёнка: Шмачилина Настасья
Рождение ребёнка
03.06.1856
Сын: Шмачилин Дорофей
Мать ребёнка: Шмачилина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмачилина Настасья
Смерть
Неизвестно