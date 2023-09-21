Хрусталева Феодосия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1755 и 1766
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хрусталев Степан Иванович
Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хрусталева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хрусталев Василий Иванович
Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно