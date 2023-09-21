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Хрусталева Феодосия Федоровна

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1755 и 1766

Муж: Хрусталев Иван Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хрусталев Степан Иванович

Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хрусталева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хрусталев Василий Иванович

Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хрусталев Иван Иванович

Отец ребёнка: Хрусталев Иван Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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