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Хрусталев Иван Федорович

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Хрусталев Федор Иванович

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1755 и 1766

Жена: Хрусталева Феодосия Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1755
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к церкви Николая Чудотворца, что на Устьреке.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хрусталев Степан Иванович

Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хрусталева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хрусталев Василий Иванович

Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хрусталев Иван Иванович

Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1782
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Диакон церкви Николая Чудотворца, что на Устьреке.
Смерть
Неизвестно
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