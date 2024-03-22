Хрусталев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Хрусталев Федор Иванович
Бракосочетание
Между 1755 и 1766
Работа или профессия
1755
Определен в пономаря к церкви Николая Чудотворца, что на Устьреке.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хрусталев Степан Иванович
Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хрусталева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хрусталев Василий Иванович
Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Хрусталева Феодосия Федоровна
Работа или профессия
1782
Диакон церкви Николая Чудотворца, что на Устьреке.
Смерть
Неизвестно