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Половинкин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Половинкин Николай Неизвестно

Мать: Половинкин (Прибытков) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Половинкин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гай, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Половинкин) Александра Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гай, Гайский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
Смерть
2015

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