Половинкин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смерти2015
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Половинкин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Половинкин) Александра Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка
Смерть
2015