Половинкин Николай Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Половинкин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Половинкин (Прибытков) Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка