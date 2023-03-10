Половинкин Николай Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Николай Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Половинкин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Половинкин (Прибытков) Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинкин (Прибытков) Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Лаврентьевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Лаврентьевка

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