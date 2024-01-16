Зорин Митрофан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Митрофановна
Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна
Рождение ребёнка
17.03.1906
Сын: Зорин Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна
Рождение ребёнка
17.04.1913
Дочь: Елизавета Митрофановна
Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна
Смерть
Неизвестно