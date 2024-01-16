Зорин Митрофан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Митрофан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Митрофановна

Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна

Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Зорин Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна

Рождение ребёнка
17.04.1913

Дочь: Елизавета Митрофановна

Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Зорина Анна Протасовна

Смерть
Неизвестно
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