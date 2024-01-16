Зорина Анна Протасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Анна Протасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Митрофановна

Отец ребёнка: Зорин Митрофан Александрович

Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Зорин Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Зорин Митрофан Александрович

Рождение ребёнка
17.04.1913

Дочь: Елизавета Митрофановна

Отец ребёнка: Зорин Митрофан Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Зорин Митрофан Александрович

Смерть
Неизвестно
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