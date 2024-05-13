Бровкин Павел Матвеевич 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Павел Матвеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Бровкин Матвей Алексеевич

Мать: Бровкина София Ефремовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Устинья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Бровкина) Александра Павловна

Мать ребёнка: Бровкина Устинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Бровкина) Матрена Павловна

Мать ребёнка: Бровкина Устинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бровкин Прокофий Павлович

Мать ребёнка: Бровкина Устинья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1812
Смерть
1829
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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