Бровкин Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Устинья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Бровкина) Александра Павловна
Мать ребёнка: Бровкина Устинья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Бровкина) Матрена Павловна
Мать ребёнка: Бровкина Устинья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бровкин Прокофий Павлович
Мать ребёнка: Бровкина Устинья
Военная служба
1812
Смерть
1829