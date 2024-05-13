Бровкина София Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1761
Рождение ребёнка
?.08.1762
Отец ребёнка: Бровкин Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Бровкин Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бровкин Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Бровкин Матвей Алексеевич
Смерть
1785