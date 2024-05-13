Бровкина София Ефремовна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина София Ефремовна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1761

Муж: Бровкин Матвей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.08.1762

Сын: Бровкин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Бровкин Матвей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Бровкин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Бровкин Матвей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бровкин Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Бровкин Матвей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1785
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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