Бровкина Устинья 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Павел Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Бровкина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Бровкин Павел Матвеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Бровкина) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Бровкин Павел Матвеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бровкин Прокофий Павлович

Отец ребёнка: Бровкин Павел Матвеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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