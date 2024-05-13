Бровкина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Бровкина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Бровкин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Бровкина) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Бровкин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бровкин Прокофий Павлович
Отец ребёнка: Бровкин Павел Матвеевич
Смерть
Неизвестно