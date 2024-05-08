Погодина Маркина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина Маркина Людмила Николаевна

Место рождения

Дербент

Дата рождения

17.12.1924

Дата смерти

17.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1924

Отец: Маркин Николай Иванович

Мать: Маркина Тарилова Ксения Александровна

Дербент
Бракосочетание
?.07.1946

Муж: Погодин Александр Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1947

Дочь: Филипповых Погодина Римма Александровна

Отец ребёнка: Погодин Александр Иванович

город Ленинград
Рождение ребёнка
11.07.1957

Дочь: Авдеева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Погодин Александр Иванович

Петровское Ленинградская область приозерский район
Смерть
17.04.1988
Петровское Ленинградская область приозерский район
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