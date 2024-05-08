Погодина Маркина Людмила Николаевна
Место рожденияДербент
Дата рождения17.12.1924
Дата смерти17.04.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1924
Дербент
Бракосочетание
?.07.1946
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1947
Дочь: Филипповых Погодина Римма Александровна
Отец ребёнка: Погодин Александр Иванович
город Ленинград
Рождение ребёнка
11.07.1957
Дочь: Авдеева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Погодин Александр Иванович
Петровское Ленинградская область приозерский район
Смерть
17.04.1988
Петровское Ленинградская область приозерский район