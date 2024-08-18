Погодин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогодин Александр Иванович

Погодин Александр Иванович

Место рождения

город Сольцы Новгородская губерния

Дата рождения

30.08.1912

Дата смерти

13.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1912

Отец: Погодин Иван Степанович

Мать: Погодина Соцкова Наталья Яковлевна

Бракосочетание
27.06.1946

Жена: Погодина Маркина Людмила Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1947

Дочь: Филипповых Погодина Римма Александровна

Мать ребёнка: Погодина Маркина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1957

Дочь: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Погодина Маркина Людмила Николаевна

Смерть
13.02.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.