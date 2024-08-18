Погодин Александр Иванович
Место рождениягород Сольцы Новгородская губерния
Дата рождения30.08.1912
Дата смерти13.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1912
Бракосочетание
27.06.1946
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1947
Дочь: Филипповых Погодина Римма Александровна
Мать ребёнка: Погодина Маркина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1957
Дочь: Авдеева (Погодина) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Погодина Маркина Людмила Николаевна
Смерть
13.02.1994