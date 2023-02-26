Евсеев Алексей Иванов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения13.05.1846
Дата смерти23.10.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1846
Отец: Евсеев Иван Никитин
Мать: Евсеева Агафья Родионова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.10.1846
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой