Евсеев Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеев Алексей Иванов

Евсеев Алексей Иванов

avatar

Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

13.05.1846

Дата смерти

23.10.1846

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1846

Отец: Евсеев Иван Никитин

Мать: Евсеева Агафья Родионова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
23.10.1846
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close