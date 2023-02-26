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Евсеев Иван Иванов

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

10.01.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Крючкова Матрона Иванова

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Евсеев Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.01.1916
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удушья
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