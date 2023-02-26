Евсеев Иван Иванов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти10.01.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Крючкова Матрона Иванова
Мать ребёнка: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Евсеев Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.01.1916
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от удушья