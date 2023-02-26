Евсеев Михаил Иванов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: Евсеев Иван Иванов
Мать: ?
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1902
Мать ребёнка: Евсеева Стефанида Андреева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1904
Сын: Евсеев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Евсеева Стефанида Андреева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1913
Мать ребёнка: Евсеева Стефанида Андреева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно