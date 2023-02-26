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Евсеев Михаил Иванов

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: Евсеев Иван Иванов

Мать: ?

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Евсеев Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Евсеева Стефанида Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Евсеев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Евсеева Стефанида Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Евсеев Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Евсеева Стефанида Андреева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Стефанида Андреева

Смерть
Неизвестно
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