Евсеев Иван Иванов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения04.01.1845
Дата смерти17.01.1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1845
Отец: Евсеев Иван Никитин
Мать: Евсеева Агафья Родионова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
17.01.1845
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой