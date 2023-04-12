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Саломатин Демид

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Саломатин Василий Мартынович

Мать: Ксения Гавриловна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Саломатин Алексей

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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