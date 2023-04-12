Саломатин Демид
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Саломатин Василий Мартынович
Мать: Ксения Гавриловна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Саломатин Алексей
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно