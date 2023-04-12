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Саломатин Василий Мартынович

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

1818

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Саломатин Мартин Тимофеевич

Мать: Василиса Трифоновна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Саломатин Демид

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
12.10.1848

Сын: Саломатин Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

д. Малая Ильинка
Смерть
1848
Причина смерти: от удара | от удара
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