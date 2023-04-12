Саломатин Василий Мартынович
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения1818
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Саломатин Мартин Тимофеевич
Мать: Василиса Трифоновна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Саломатин Демид
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
12.10.1848
Сын: Саломатин Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
д. Малая Ильинка
Смерть
1848
Причина смерти: от удара | от удара