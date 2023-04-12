Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Саломатин Демид
Отец ребёнка: Саломатин Василий Мартынович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Саломатин Василий Мартынович
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
12.10.1848
Сын: Саломатин Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Саломатин Василий Мартынович
д. Малая Ильинка
Смерть
Неизвестно