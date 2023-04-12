Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Саломатин Демид

Отец ребёнка: Саломатин Василий Мартынович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Саломатин Василий Мартынович

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
12.10.1848

Сын: Саломатин Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Саломатин Василий Мартынович

д. Малая Ильинка
Смерть
Неизвестно
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