Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Саломатин Демид

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Саломатин Демид

Рождение ребёнка
1869

Сын: Саломатин Алексей

Отец ребёнка: Саломатин Демид

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Саломатин Демид

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Саломатин Демид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саломатин Демид

Смерть
Неизвестно
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