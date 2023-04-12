Евфросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Саломатин Демид
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Саломатин Демид
Рождение ребёнка
1869
Сын: Саломатин Алексей
Отец ребёнка: Саломатин Демид
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Саломатин Демид
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Саломатин Демид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саломатин Демид
Смерть
Неизвестно