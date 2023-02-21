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Вершинин Лев Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

21.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Вершинин Алексей Алексеевич

Мать: Вершинина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
11.04.1942

Дочь: Вершинина Наталья Львовна

Мать ребёнка: Вершинина Кира Борисовна

г. Ташкент, Узбекская ССР
Бракосочетание
1942

Жена: Вершинина Кира Борисовна

Рождение ребёнка
16.09.1943

Сын: Вершинин Алексей Львович

Мать ребёнка: Вершинина Кира Борисовна

г. Ташкент. Узбекская ССР
Смерть
21.08.1965
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