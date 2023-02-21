Вершинин Лев Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти21.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
11.04.1942
Дочь: Вершинина Наталья Львовна
Мать ребёнка: Вершинина Кира Борисовна
г. Ташкент, Узбекская ССР
Бракосочетание
1942
Жена: Вершинина Кира Борисовна
Рождение ребёнка
16.09.1943
Мать ребёнка: Вершинина Кира Борисовна
г. Ташкент. Узбекская ССР
Смерть
21.08.1965