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Вершинин Алексей Львович

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Место рождения

г. Ташкент. Узбекская ССР

Дата рождения

16.09.1943

Дата смерти

?.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1943

Отец: Вершинин Лев Алексеевич

Мать: Вершинина Кира Борисовна

г. Ташкент. Узбекская ССР
Рождение ребёнка
1972

Сын: Вершинин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Вершинин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Татьяна Анатольевна

Смерть
?.10.2004
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