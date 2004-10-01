Вершинин Алексей Львович
Место рожденияг. Ташкент. Узбекская ССР
Дата рождения16.09.1943
Дата смерти?.10.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1943
Отец: Вершинин Лев Алексеевич
Мать: Вершинина Кира Борисовна
г. Ташкент. Узбекская ССР
Рождение ребёнка
1972
Сын: Вершинин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Вершинин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Вершинина Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.2004