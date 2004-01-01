Вершинина (Гучкова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Гучкова) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Вершинин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Львович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Вершинин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Вершинин Алексей Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Алексей Львович

Смерть
2017
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