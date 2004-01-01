Вершинина (Гучкова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Сын: Вершинин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Львович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Вершинин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Вершинин Алексей Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017