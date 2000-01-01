Вершинин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1884
Дата смерти02.10.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1913
Рождение ребёнка
02.09.1914
Сын: Вершинин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Вершинина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Вершинина Наталья Алексеевна
Смерть
02.10.1965