Вершинин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1884

Дата смерти

02.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1913

Жена: Вершинина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.09.1914

Сын: Вершинин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Вершинин Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Наталья Алексеевна

Смерть
02.10.1965
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