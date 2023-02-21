Бабарыкина (?) Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина (?) Ксения Алексеева

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Место рождения

д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

26.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1880

Отец: ??? Алексей Васильев

Мать: Анна Никифорова

д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
27.01.1880
с. Черепово, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Бабарыкин Терентий Георгиев

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1902

Сын: Бабарыкин Прокоп Георгиев

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
оп.4 д.215 ч.3 ц.с. Полуево
Рождение ребёнка
17.02.1904

Дочь: Бабарыкина Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бабарыкин ? Георгиев

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Бабарыкин Никифор Георгиев

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1910

Дочь: Афонченкова Домна Георгиева

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.4 д.810 л.379-380 зап. 4
Рождение ребёнка
21.04.1913

Дочь: Бабарыкина Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1914

Сын: Бабарыкин Николай Георгиев

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ? Георгиева

Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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