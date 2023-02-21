Бабарыкина (?) Ксения Алексеева
Место рожденияд. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения26.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1880
Отец: ??? Алексей Васильев
Мать: Анна Никифорова
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
27.01.1880
с. Черепово, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Бабарыкин Терентий Георгиев
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Бракосочетание
28.01.1901
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1902
Сын: Бабарыкин Прокоп Георгиев
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
оп.4 д.215 ч.3 ц.с. Полуево
Рождение ребёнка
17.02.1904
Дочь: Бабарыкина Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бабарыкин ? Георгиев
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Рождение ребёнка
09.02.1908
Сын: Бабарыкин Никифор Георгиев
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Рождение ребёнка
04.01.1910
Дочь: Афонченкова Домна Георгиева
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
ф.48 оп.4 д.810 л.379-380 зап. 4
Рождение ребёнка
21.04.1913
Дочь: Бабарыкина Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Рождение ребёнка
?.05.1914
Сын: Бабарыкин Николай Георгиев
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1917
Дочь: ? Георгиева
Отец ребёнка: Бабарыкин Георгий Лаврентьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно