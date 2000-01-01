??? Алексей Васильев
Место рожденияд. Хохловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Хохловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1880
Дочь: Бабарыкина Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Анна Никифорова
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1880
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1880
Воинское звание: рядовой безсрочный отпуск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно