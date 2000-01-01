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??? Алексей Васильев

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Место рождения

д. Хохловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хохловка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1880

Дочь: Бабарыкина Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Анна Никифорова

д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1880
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1880
Воинское звание: рядовой безсрочный отпуск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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