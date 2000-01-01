Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1880
Дочь: Бабарыкина Ксения Алексеева
Отец ребёнка: ??? Алексей Васильев
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Алексей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно