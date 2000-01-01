Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никифорова

Анна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1880

Дочь: Бабарыкина Ксения Алексеева

Отец ребёнка: ??? Алексей Васильев

д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Алексей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
д. Хохловка, Ново-Руднянская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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