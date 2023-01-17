Ишнияз Нигаметуллин
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Нигаметулла Салиев
Мать: Бархата Габдулкаримова
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Ярмухамет Ишниязов
Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кульяпар Ишниязова
Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кульшакар Ишниязова
Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева
Рождение ребёнка
04.03.1846
Сын: Кульмухамет Ишниязов
Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.
Дочь: Алтын Ишниязова
Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзагида Умирбакиева
Смерть
Неизвестно