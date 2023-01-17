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Ишнияз Нигаметуллин

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Нигаметулла Салиев

Мать: Бархата Габдулкаримова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Ярмухамет Ишниязов

Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кульяпар Ишниязова

Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кульшакар Ишниязова

Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1846

Сын: Кульмухамет Ишниязов

Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.

Дочь: Алтын Ишниязова

Мать ребёнка: Гульзагида Умирбакиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзагида Умирбакиева

Смерть
Неизвестно
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