Гульзагида Умирбакиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзагида Умирбакиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Ярмухамет Ишниязов

Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кульяпар Ишниязова

Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Кульшакар Ишниязова

Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1846

Сын: Кульмухамет Ишниязов

Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.

Дочь: Алтын Ишниязова

Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишнияз Нигаметуллин

Смерть
Неизвестно
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