Гульзагида Умирбакиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Ярмухамет Ишниязов
Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кульяпар Ишниязова
Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Кульшакар Ишниязова
Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин
Рождение ребёнка
04.03.1846
Сын: Кульмухамет Ишниязов
Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.
Дочь: Алтын Ишниязова
Отец ребёнка: Ишнияз Нигаметуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишнияз Нигаметуллин
Смерть
Неизвестно