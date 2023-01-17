Бархата Габдулкаримова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ишнияз Нигаметуллин
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Надырша Нигаметуллин
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Асыла Нигаметуллина
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Умигужа Нигаметуллин
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Курамша Нигаметуллин
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Хурма Нигаметуллина
Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигаметулла Салиев
Смерть
Неизвестно