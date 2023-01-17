Бархата Габдулкаримова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБархата Габдулкаримова

Бархата Габдулкаримова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ишнияз Нигаметуллин

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Надырша Нигаметуллин

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Асыла Нигаметуллина

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Умигужа Нигаметуллин

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курамша Нигаметуллин

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Габдулвагап Нигаметуллин

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Хурма Нигаметуллина

Отец ребёнка: Нигаметулла Салиев

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигаметулла Салиев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close