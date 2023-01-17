Толок (Сороколетняя) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1988
Бракосочетание
Между 2004 и 2009
Рождение ребёнка
22.06.2009
Дочь: Толок Анна Витальевна
Отец ребёнка: Толок Виталий Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.2017
Отец ребёнка: Толок Виталий Владимирович