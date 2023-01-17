Толок (Сороколетняя) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толок (Сороколетняя) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

02.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1988
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2004 и 2009

Муж: Толок Виталий Владимирович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
22.06.2009

Дочь: Толок Анна Витальевна

Отец ребёнка: Толок Виталий Владимирович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.07.2017

Сын: Толок Илья Витальевич

Отец ребёнка: Толок Виталий Владимирович

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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