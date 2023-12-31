Московенко (Щербынь) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московенко (Щербынь) Мария

Место рождения

Смольчинцы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербынь Алексей

Мать: не указана

Смольчинцы
Бракосочетание
18.10.1842

Муж: Московенко Максим

Покровская церковь, Смольчинцы, Звенигородка, Киев
Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Московенко Павел

Отец ребёнка: Московенко Максим

Сольчинцы
Рождение ребёнка
11.02.1846

Сын: Московенко Дмитрий

Отец ребёнка: Московенко Максим

Рождение ребёнка
04.01.1850

Дочь: Лукия

Отец ребёнка: Московенко Максим

Смольчинцы
Рождение ребёнка
30.10.1852

Сын: Московенко Зиновий

Отец ребёнка: Московенко Максим

Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Московенко Максим

Рождение ребёнка
17.03.1861

Сын: Московенко Алексей

Отец ребёнка: Московенко Максим

Украина, Смольчинцы, Лысянский район, Покровская церковь
Смерть
Неизвестно
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