Московенко (Щербынь) Мария
Место рожденияСмольчинцы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербынь Алексей
Смольчинцы
Бракосочетание
18.10.1842
Муж: Московенко Максим
Покровская церковь, Смольчинцы, Звенигородка, Киев
Рождение ребёнка
15.01.1844
Сын: Московенко Павел
Отец ребёнка: Московенко Максим
Сольчинцы
Рождение ребёнка
11.02.1846
Сын: Московенко Дмитрий
Отец ребёнка: Московенко Максим
Рождение ребёнка
04.01.1850
Дочь: Лукия
Отец ребёнка: Московенко Максим
Смольчинцы
Рождение ребёнка
30.10.1852
Сын: Московенко Зиновий
Отец ребёнка: Московенко Максим
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Московенко Максим
Рождение ребёнка
17.03.1861
Сын: Московенко Алексей
Отец ребёнка: Московенко Максим
Украина, Смольчинцы, Лысянский район, Покровская церковь
Смерть
Неизвестно