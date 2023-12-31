Московенко Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосковенко Максим

Московенко Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1842

Жена: Московенко Мария

Покровская церковь, Смольчинцы, Звенигородка, Киев
Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Московенко Павел

Мать ребёнка: Московенко Мария

Сольчинцы
Рождение ребёнка
11.02.1846

Сын: Московенко Дмитрий

Мать ребёнка: Московенко Мария

Рождение ребёнка
04.01.1850

Дочь: Лукия

Мать ребёнка: Московенко Мария

Смольчинцы
Рождение ребёнка
30.10.1852

Сын: Московенко Зиновий

Мать ребёнка: Московенко Мария

Рождение ребёнка
01.09.1854

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Московенко Мария

Рождение ребёнка
17.03.1861

Сын: Московенко Алексей

Мать ребёнка: Московенко Мария

Украина, Смольчинцы, Лысянский район, Покровская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close