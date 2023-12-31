Московенко Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1842
Жена: Московенко Мария
Покровская церковь, Смольчинцы, Звенигородка, Киев
Рождение ребёнка
15.01.1844
Сын: Московенко Павел
Мать ребёнка: Московенко Мария
Сольчинцы
Рождение ребёнка
11.02.1846
Сын: Московенко Дмитрий
Мать ребёнка: Московенко Мария
Рождение ребёнка
04.01.1850
Дочь: Лукия
Мать ребёнка: Московенко Мария
Смольчинцы
Рождение ребёнка
30.10.1852
Сын: Московенко Зиновий
Мать ребёнка: Московенко Мария
Рождение ребёнка
01.09.1854
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Московенко Мария
Рождение ребёнка
17.03.1861
Сын: Московенко Алексей
Мать ребёнка: Московенко Мария
Украина, Смольчинцы, Лысянский район, Покровская церковь
Смерть
Неизвестно