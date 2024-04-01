Ударцов Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцов Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

30.05.1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Ударцов Ларион Андреев

Мать: Ударцова Анисья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Трушникова Анна Семенова

Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Семенов

Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ударцов Александр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Семенов

Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушникова Анисья Семенова

Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ударцов Алексей Семенов

Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцоваа Марфа Степанова

Смерть
30.05.1849
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
83 года, от старости
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