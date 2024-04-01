Ударцов Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти30.05.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Ударцов Ларион Андреев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Трушникова Анна Семенова
Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Около 1809
Рождение ребёнка
Около 1811
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушникова Анисья Семенова
Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ударцоваа Марфа Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1849
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
83 года, от старости