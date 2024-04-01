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Ударцов Ларион Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Ударцов Андрей

Мать: Ударцова Возм. Феодосия Антипина

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Ударцов Козма Ларионов

Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Ударцов Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Ларионов

Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова

Рождение ребёнка
11.11.1770

Сын: Ударцов Федор Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Ларионов

Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Ударцов Яков Ларионов

Мать ребёнка: Ударцова Анисья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Анисья Степанова

Краснослободского дистрикта, с. Бобровки, крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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