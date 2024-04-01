Ударцов Яков Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти29.10.1848
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Ударцов Ларион Андреев
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Отраднова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Ударцов Егор Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Яковлева
Смерть
29.10.1848
Шелегина, Красноярская волость, Ишимский уезд
75 лет, удушьем