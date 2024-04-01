Отраднова (Ударцоаа) Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отраднова (Ударцоаа) Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Ударцов Яков Ларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Отраднова) Ефросинья Павлова

Отец ребёнка: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Отраднова) Анна Павлова

Отец ребёнка: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отраднов Никифор Павлов

Отец ребёнка: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

Бракосочетание
25.07.1826

Муж: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

м. 20 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Отраднов Косма Павлов

Отец ребёнка: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

Рождение ребёнка
05.03.1844

Сын: Отраднов Конон Павлов

Отец ребёнка: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Отраднов Григорий Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Павлов

Отец ребёнка: Отраднов Павел Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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