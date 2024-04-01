Отраднова (Ударцоаа) Параскева Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Ударцов Яков Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
25.07.1826
м. 20 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1831
Рождение ребёнка
05.03.1844
Рождение ребёнка
Около 1850
Смерть
Неизвестно