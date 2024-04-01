Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
26.04.1826
м. 16 ж. 17
Рождение ребёнка
01.05.1837
Мать ребёнка: Ударцова Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
06.02.1841
Сын: Ударцов Никифор Солд. Д. Шелегиной Иванов
Мать ребёнка: Ударцова Ксения Алексеева
Смерть
Неизвестно