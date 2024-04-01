Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Ударцов Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Ларионов

Мать: Ударцоваа Марфа Степанова

Бракосочетание
26.04.1826

Жена: Ударцова Ксения Алексеева

м. 16 ж. 17
Рождение ребёнка
01.05.1837

Сын: Ударцов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Ударцова Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
06.02.1841

Сын: Ударцов Никифор Солд. Д. Шелегиной Иванов

Мать ребёнка: Ударцова Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно
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