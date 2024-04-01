Ударцов Никифор Солд. Д. Шелегиной Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1841
Бракосочетание
24.05.1874
М. 33 Ж. 16
Рождение ребёнка
09.04.1875
Дочь: Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Ударцова Надежда Филипова
Рождение ребёнка
12.06.1876
Мать ребёнка: Ударцова Надежда Филипова
Рождение ребёнка
11.07.1877
Дочь: Ефимия Никифорова
Мать ребёнка: Ударцова Надежда Филипова
Смерть
Неизвестно