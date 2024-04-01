Ударцов Никифор Солд. Д. Шелегиной Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдарцов Никифор Солд. Д. Шелегиной Иванов

Ударцов Никифор Солд. Д. Шелегиной Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1841

Отец: Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Семенов

Мать: Ударцова Ксения Алексеева

Бракосочетание
24.05.1874

Жена: Ударцова Надежда Филипова

М. 33 Ж. 16
Рождение ребёнка
09.04.1875

Дочь: Ирина Никифорова

Мать ребёнка: Ударцова Надежда Филипова

Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Ударцов Петр Никифоров

Мать ребёнка: Ударцова Надежда Филипова

Рождение ребёнка
11.07.1877

Дочь: Ефимия Никифорова

Мать ребёнка: Ударцова Надежда Филипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close