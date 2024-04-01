Трушникова (Ударцова) Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
19.01.1821
М.17 ж.18
Рождение ребёнка
30.07.1822
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов
Рождение ребёнка
Около 1831
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837
Дочь: Ольга Захарова
Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов
Рождение ребёнка
02.07.1839
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов
Рождение ребёнка
02.08.1841
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов
Смерть
Неизвестно