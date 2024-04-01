Трушникова (Ударцова) Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушникова (Ударцова) Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Ударцов Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Ларионов

Мать: Ударцоваа Марфа Степанова

Бракосочетание
19.01.1821

Муж: Трушников Захар Устинов

М.17 ж.18
Рождение ребёнка
30.07.1822

Сын: Трушников Сила Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Захариев

Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Трушников Константин Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Захаров

Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов

Рождение ребёнка
Около ?.07.1837

Дочь: Ольга Захарова

Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов

Рождение ребёнка
02.07.1839

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов

Рождение ребёнка
02.08.1841

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Трушников Захар Устинов

Смерть
Неизвестно
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