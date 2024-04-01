Трушников Константин Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Константин Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Захаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Трушников Захар Устинов

Мать: Трушникова Анна Семенова

Военная служба
1852
Отдан в рекруты. Жена записана как солдатка на янв 1858
Бракосочетание
11.01.1853

Жена: Трушникова Евдокия Родионова

М. 21 Ж.23
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Гусельникова Евгения Константинова

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Константинова

Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Родионова

Смерть
Неизвестно
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