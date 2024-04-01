Трушников Константин Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Трушников Захар Устинов
Мать: Трушникова Анна Семенова
Военная служба
1852
Отдан в рекруты. Жена записана как солдатка на янв 1858
Бракосочетание
11.01.1853
М. 21 Ж.23
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Гусельникова Евгения Константинова
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Константинова
Мать ребёнка: Трушникова Евдокия Родионова
Смерть
Неизвестно