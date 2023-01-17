Апухтин Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.07.1892
Дата смерти20.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна
Рождение ребёнка
27.05.1926
Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна
слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна
Курская область, Курский район, слобода Стрелецкая
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна
Курская область, Обоянский район, слобода Стрелецкая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1984