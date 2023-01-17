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Апухтин Пётр Иванович

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Место рождения

Стрелецкое, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

02.07.1892

Дата смерти

20.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1892

Отец: Апухтин Иван Иванович

Мать: Апухтина Анастасия Георгиевна

Стрелецкое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Апухтин Василий Петрович

Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна

Стрелецкое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.05.1926

Сын: Апухтин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна

слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Апухтин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна

Курская область, Курский район, слобода Стрелецкая
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Апухтина Матрёна Трофимовна

Курская область, Обоянский район, слобода Стрелецкая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апухтина Матрёна Трофимовна

Смерть
20.09.1984
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