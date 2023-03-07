Апухтина (Орехова) Матрёна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Орехова) Матрёна Трофимовна

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Место рождения

Стрелецкое, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

22.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Орехов Трофим Михайлович

Мать: Орехова Ефросинья Прокофьевна

Стрелецкое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Апухтин Василий Петрович

Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович

Стрелецкое, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.05.1926

Сын: Апухтин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович

слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Апухтин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович

Курская область, Курский район, слобода Стрелецкая
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович

Курская область, Обоянский район, слобода Стрелецкая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Пётр Иванович

Смерть
22.03.1965
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