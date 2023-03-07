Апухтина (Орехова) Матрёна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти22.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1926
Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович
слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович
Курская область, Курский район, слобода Стрелецкая
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Апухтин Пётр Иванович
Курская область, Обоянский район, слобода Стрелецкая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1965